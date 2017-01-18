鐵漢刑警年終大跳PPAP爆紅 本尊找到了...
2017-01-18 18:18
在年終餐敘中大跳PPAP爆紅的基隆市警偵查佐李國彰本尊。在同仁、長官眼中，李國彰不只搞笑，工作也十分認真。（記者林嘉東攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕近來網路瘋傳一名身材壯碩的刑警，不計形象，大跳PPAP、妖怪手錶與玖壹壹與Under Lover「癡情玫瑰花」等台、日、韓等熱門歌曲，引起台下尖叫聲不斷，點閱率破表。
原來這名多才多藝的刑警，是基隆市警一分局偵查隊偵查佐李國彰，擔任偵查佐已12年。
李國彰說，他喜歡跳舞，每年基隆市警局刑警大隊的年終餐敘都會請他客串一段，前年跳韓國「江南大叔」，去年跳日本「妖怪手錶」；今年他突發奇想，再加入台灣「癡情玫瑰花」，將台、日、韓三地爆紅的歌舞結合在一起，不曉得會這麼受歡迎。
李國彰說，跳舞過程被同事拍下，傳至警界手機軟體LINE群組，想不到引來嘉義市電視媒體興趣；經媒體披露後，引來高雄市警局公關科關注。
李國彰說，高雄市警局公關黃姓科員打來問他，「可以把跳舞的影像檔轉載在他們警局的社群臉書？」，他聽後爽快答應，「沒問題！」
小隊長汪俊麒說，李國彰不僅舞跳得好，長相酷似藝人「白雲」的他個性活潑搞笑，更是同仁的開心果。
愛跳舞、愛搞笑的李國彰，在長官的眼中可不只是會跳舞而已，偵查隊長賴睿陞指出，李國彰工作與能力表現，就像他跳的舞一樣好，是不可多得的人才。
這部影片在手機軟體LINE群組瘋傳，只見一名身材壯碩、穿著刑警背心的男子，跟著背景音樂熱舞、頗有架式，而「PPAP」音樂一出場，他立刻變身，模仿原唱Piko太郎的手勢及動作，還大跳「小蘋果」，觀眾隨即哄堂大笑，直呼模仿的「好像」！
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