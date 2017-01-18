「阿公」性侵前女友孫女 重判17年

2017-01-18 18:09

［記者黃捷／台北報導］58歲林姓男子與前女友生下一女兒，他常於週末至前女友家中探視女兒並過夜，去年4月竟3度趁全家人熟睡之際，性侵前女友的13歲孫女小晴（化名），不僅撫摸胸部及下體，更強逼小晴口交至射精。士林地方法院宣判，依強制猥褻、強制性交罪重判林男17年徒刑。

判決指出，林男於2015年12月29日假釋出獄後，常於週六、週日探視與前女友生的女兒，並在前女友家中過夜；小晴有輕度智能障礙，沒有自己的手機，而林男每次都會大方借給她玩，小晴因此很喜歡林男，都稱呼他為「阿公」。

去年4月4日兒童節，林男跟著前女友全家人至宜蘭出遊，晚上也跟著在宜蘭過夜，他趁大家都睡著，起了色心，將手伸進小晴衣褲，撫摸她胸部及下體，見小晴驚醒，立刻威脅「不准跟阿嬤說」。

小晴擔心會被修理，隱忍不說，未料林男食髓知味，隔週深夜又把小晴叫醒，命她到客廳口交；2週後，林男又再次猥褻小晴，這次更將手指插入小晴陰道，直到小晴受不了寫在小日記上，被學校老師看到，全案才曝光。

林男矢口否認犯行，指小晴供詞前後矛盾，不具證據能力；林男前女友、學校老師則證稱，小晴原本每週都期待林男前來過夜，後來卻性情大變，極度抗拒見到林男，且變得更加鬱鬱寡歡。

合議庭認為，小晴對於遭性侵細節都能清楚敘述，且性格轉變也與其他性侵被害人相符，認定林男犯行，他明知小晴未滿14歲，且為智能障礙人士，仍為滿足一己色慾性侵小晴，且他假釋出獄不到半年就再犯，更始終否認犯行，毫無悔意，因此重判17年徒刑。