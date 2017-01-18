澎湖西嶼竹灣蒙面強盜案 證實為自導自演

白沙警方掌握封女前往郵局存款影像，成功突破心防。（記者劉禹慶翻攝）

2017-01-18 17:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼竹灣民宅遭蒙面歹徒持刀闖入搶劫財物案，經過警方連日來偵查，今終於宣布破案，原來是中國籍封姓配偶自導自演，因沉迷於線上賭博積欠債務，擔心丈夫發現自導自演搶案，檢警偵訊後依誣告及偽造文書罪嫌移送法辦。

發生在1月4日晚間西嶼竹灣民宅搶案，女屋主中國籍封姓配偶自稱倒完垃圾後，因疏忽未關閉大門，遭2名戴口罩、手套男子闖入，其中1人持水果刀抵住其腹部，搶奪新台幣16萬元及人民幣4萬元，另1人則控制其3歲幼女行動，得手後以膠帶捆綁其雙手後離去，封女隨後以手機通訊軟體向居住在馬公的小姑求救。

警方經連日來調閱附近路口監視器，查詢可疑人車，都未發現疑似歹徒身影，加上現場鑑識比對，也未發現可疑鞋印，令警方起了疑心，擴大調閱白沙、馬公沿路監視器，發現封女行蹤交代不完全，案發當天封女先騎機車前往西嶼郵局存款6萬元，再開車到馬公中正路郵局存款5萬8千元，回家後又再騎車到白沙郵局存款12萬元，並在案發前20分鐘在住家旁五金行購買透明膠帶。

由於全案疑點重重，今日專案小組向澎湖地方法院聲請搜索票，在封女住處查扣中國建設銀行儲蓄卡〈先前指稱被搶走〉、水果刀及電腦、手機等證物；封女見事跡敗露，全案始吐實，坦承自己沉迷於境外網路賭博〈比大小〉，積欠數十萬元債務，因此挪用丈夫放在衣櫥內的台幣及人民幣，因此才會自導自演搶案，想藉由謊報案沖銷虧損金錢，卻讓自己吃上官司，更無法面對丈夫。

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