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2人夫都設監視器抓姦 一挨告一不起訴

2017-01-18  17:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕不同檢察官，對同一案件法律見解不同！

新北市一名吳姓男子，懷疑妻子外遇，在家中客廳、臥室裝設監視器，拍到妻子與謝姓小王在床上親密磨蹭，2人坦承通姦，吳妻反控老公涉妨害秘密罪，但新北地檢署認為，吳男非無故裝設監視器，且未將監視器畫面用於官司之外，今將吳男不起訴。但桃園市同樣的案例，丈夫在家臥室裝針孔抓姦，未拍到小王，針孔攝影機錄影的紅燈閃爍，被妻子識破，4日桃園地檢署卻依妨害秘密罪起訴丈夫，聲請簡易判決。

吳男去年返回土城家中，發現有男人的身影從家中逃出，懷疑妻子與他人有染，在家中客廳、臥室裝設監視器打算抓姦，去年10月9日凌晨，果真拍到妻子光著下體，與全裸的謝男躺在夫妻共枕床上，親密的以身體互相磨蹭，怒告妻子與謝男妨害婚姻。

檢方開庭時，吳男提出監視器畫面佐證，吳妻這才發現被老公偷拍，與謝男均坦承兩人在10月8日有嘿咻，吳妻並提告丈夫妨害秘密罪。

但檢方認為，吳男因懷疑妻子偷腥，才裝設監視器，並非出於無故，加上吳男未將此證據用於訴訟之外，對吳妻隱私權侵犯尚屬輕微，認定吳男罪嫌不足不起訴。而吳妻、謝男涉妨害婚姻部分，尚待現場搜證到的衛生紙團DNA鑑定報告，檢方仍在偵辦中。

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  • 新北地檢署大樓外觀。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署大樓外觀。（記者陳慰慈攝）

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