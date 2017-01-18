越女自拍裸照給人夫欣賞 卻稱遭「仙人跳」設局

2017-01-18 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕來自越南的楊姓女子，介入已婚王姓男子家庭，還拍下偷情性愛錄影，被王男元配發現，怒告妨害家庭並索賠100萬元，楊女卻辯稱是遭「仙人跳」，王男慫恿她到旅館拍性愛錄影，再由王妻持錄影告她，是精心設計的陷阱，她才是始亂終棄的被害人，但台中高分院發現，楊女曾主動把自己裸體私密照片，傳給王男收藏，這豈是「仙人跳」？因此判決楊女應賠償20萬元確定。

台中高分院判決書指出，楊女案發時30歲（原籍越南，已取得中華民國身分證），2013年陪酒時認識王男，由王男出錢包養她，前年3月間，王男以自己生日想留下難忘紀念為由，與楊女到汽車旅館內，用手機拍下性愛錄影，王男再把錄影檔案轉存家用電腦內收藏，不料，事隔3個多月，王妻在電腦內見到錄影，氣得提出告訴，台中地院依妨害家庭罪，判處楊女徒刑2月，可易科罰金6萬元。

王妻進一步提出民事官司，求償100萬元，台中地院一審判決楊女應賠償20萬元，楊女不服上訴，並指合理賠償金額是6萬元以下，她坦承與年齡足以當她父親的王男相戀，不過，拍攝性愛錄影一事，卻是王男與妻子設下的「仙人跳」。

楊女辯稱，王男給生活費包養她，案發前卻因經商失利而收入銳減，連子女的註冊費都繳不出來，反過頭來向她索回包養費70萬元，她不願意給，王男才會設局，再由王妻告她求償100萬元，她自己行為不當，卻因遭「仙人跳」感到蒙受冤屈，自己才是王男始亂終棄的被害人。

台中高分院卻認為，是否被「仙人跳」，與楊女破壞別人家庭無關，另外，楊女不只與王男拍性愛錄影，還曾自拍裸體私處照片，傳給王男欣賞收藏，這就不是「仙人跳」了，據此維持20萬元的原判，全案確定不能上訴。