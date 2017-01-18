忍者龜被偷抱走 店家懸賞：擔心被吃掉

遭竊的淡水忍者龜（記者王宣晴翻攝）

2017-01-18 16:39

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水老街上的蒐奇博物館遭竊，昨晚7時許，一名白髮男子疑趁店員上洗手間時，抓走展覽的突變烏龜，混在遊客群中逃逸，業者徐孟光表示，這隻烏龜是鎮店之寶，現在只擔心被嫌犯抓去吃掉，並將龜殼販賣，願意懸賞兩萬元尋回愛龜，警方調閱監視器後積極緝捕嫌犯。

徐孟光表示，這隻烏龜是養殖場贈送，已飼養逾15年，能適應台灣氣候，突變的龜背像饅頭一樣，是一般烏龜的兩倍大，長得很像忍者龜，總是能吸引遊客目光。

徐孟光說，他與員工和這隻烏龜都有深厚感情，當天顧店的員工更因此自責地想要離職，為了找回愛龜，他願意公開監視器畫面，更提供新台幣2萬元懸賞，希望民眾能夠幫忙找回搜奇館的「忍者龜」。

偷走淡水忍者龜的白髮男子。（記者王宣晴翻攝）