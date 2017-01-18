| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

忍者龜被偷抱走 店家懸賞：擔心被吃掉

遭竊的淡水忍者龜（記者王宣晴翻攝）

2017-01-18  16:39

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水老街上的蒐奇博物館遭竊，昨晚7時許，一名白髮男子疑趁店員上洗手間時，抓走展覽的突變烏龜，混在遊客群中逃逸，業者徐孟光表示，這隻烏龜是鎮店之寶，現在只擔心被嫌犯抓去吃掉，並將龜殼販賣，願意懸賞兩萬元尋回愛龜，警方調閱監視器後積極緝捕嫌犯。

徐孟光表示，這隻烏龜是養殖場贈送，已飼養逾15年，能適應台灣氣候，突變的龜背像饅頭一樣，是一般烏龜的兩倍大，長得很像忍者龜，總是能吸引遊客目光。

徐孟光說，他與員工和這隻烏龜都有深厚感情，當天顧店的員工更因此自責地想要離職，為了找回愛龜，他願意公開監視器畫面，更提供新台幣2萬元懸賞，希望民眾能夠幫忙找回搜奇館的「忍者龜」。

偷走淡水忍者龜的白髮男子。（記者王宣晴翻攝）

偷走淡水忍者龜的白髮男子。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 忍者龜 懸賞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：忍者龜被偷抱走 店家懸賞：擔心被吃掉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.