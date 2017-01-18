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八旬翁「寶刀未老」 嫖妓後金戒被偷？

2017-01-18  16:33

〔記者王冠仁／台北報導〕86歲林姓老翁日前氣沖沖拄著拐杖，跑進台北市漢中派出所，他氣得向值班員警說「我金戒指被偷了，要報案！」員警耐心詢問，老翁聲稱，他當天下午在西門町附近便利商店用餐時，被一名女子搭訕，兩人最後相約到附近旅館進行性交易。

老翁說，他付完旅館費用與性交易費用後，身無分文，應召女子聽聞還「退費」2百元給他搭車。兩人分道揚鑣後，他卻發現原本在手指上的金戒指不翼而飛，懷疑被應召女偷走，氣得報警。

員警見他年紀快要90歲，行動還須要拄枴杖，對他聲稱進行性交易一事感到存疑。警方聯繫上他家屬，他家人接到通知趕來派出所，家屬聽聞老翁說法感到「下四下種」，表示不願追究後連忙帶老翁離去。

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  • 老翁跑進派出所聲稱自己嫖妓後金戒指被偷。（記者王冠仁翻攝）

    老翁跑進派出所聲稱自己嫖妓後金戒指被偷。（記者王冠仁翻攝）

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