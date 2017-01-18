桃機消防隊化學泡沫車 馳援泰豐輪胎大火
2017-01-18 16:21
〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場消防隊昨在中壢泰豐輪胎火災中建奇功，兩台前往支援火災的泡沫車，只用了還不到375加侖的泡沫就成功控制火勢，消防隊副隊長李健生表示，泡沫車的化學泡沫除了可以降低溫度外，也可阻絶火與空氣的接觸來達到滅火的需求。
李健生進一步解釋，桃園機場共有八台化學泡沫車，全都是國外進口，車子的有1090匹馬力，有兩顆引擎，這種泡沫車主要是因應航機發生狀況時的需要，泡沫車可同時行進120公里的速度，而且還可噴灑長達76公尺的強力水柱或泡沫，每車2分鐘內可完成裝載375加侖的化學泡沫。
泰豐輪胎火災派出兩部化學泡沫，第一車大約用315加侖的泡沫就將火勢控制住，預備的第二車沒有使用，火勢控制後，桃園機場消防隊就返回機場待命，所以也是被民眾稱為泰豐輪胎火災「滅火之神」。
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