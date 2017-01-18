北市今年首件一氧化碳中毒 士林1大3小都送醫

2017-01-18 15:51

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區今天凌晨發生今年入冬以來第一起一氧化碳中毒意外，15歲鍾姓少女洗完澡後，發現媽媽與弟弟突然不適，驚覺自己也出現頭暈的症狀，趕緊向119求援，消防人員到場發現，屋內一氧化碳濃度達45ppm，研判是熱水器通風不良導致一氧化碳中毒，所幸鍾家1大3小共4名患者送醫後，都無生命危險。

經消防局鑑識人員調查，鍾家屬於屋外型的熱水器，雖然裝在室外陽台，但陽台圍牆不僅裝有鐵窗，還加裝擋雨板遮住，幾乎仍然處在半密閉空間，由於當時門窗緊閉，在通風不良及風化的關係，以致天然瓦斯燃燒不完全，才會使一氧化碳蓄積屋內，導致住戶中毒。

消防局今天凌晨0時29分接到鍾姓少女報案，表示她剛洗完澡出來，不僅發現母親及兩個弟弟感到頭暈目眩，連她自己也感到身體不舒服，於是打119求救，消防局派員趕往，12分鐘後回報確認現場疑似CO中毒，加派車組前往協助。

消防局說，北市入冬以來首起的一氧化碳中毒事件，發生在士林區延平北路六段一棟14層樓的集合式住宅的3樓，疑因鍾姓屋主的15歲女兒洗澡後，由於室內通風不良，導致屋內4人包括50歲的母親及2名分別11、13歲的兒子出現頭暈、嘔吐等身體不適現象；經檢測發現室內CO偵測數值為45ppm，立刻做通風換氣處理，所幸鍾家4口送醫時意識清醒、生命徵象穩定。

消防局人員提醒，許多民眾因為天冷，習慣將門窗緊閉，造成室內環境通風不良，尤其是過年或遇連續假日，因家人團聚，長時間使用燃氣熱水器機會增加，更應保持環境通風。