| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》大逆轉！郭冠英退休案法院判准退 藍黨工衝進政院噴漆 闖林全辦公室被制止 檢警調查獲150公斤安毒 市值上億元、逮2人
 首頁 > 社會

小籠包不爽章魚燒 夜市攤商烙人砸攤濺血

章魚燒攤遭小籠包攤烙人砸毀。（記者黃旭磊攝）

2017-01-18  15:11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄瑞豐夜市章魚燒攤商，昨晚（17日）遭2名男子闖入狂毆，頭破血流倒地後被抬上擔架，警調查指出，隔壁小籠包不滿章魚燒生意好，排隊擋路引起。

左營警分局新莊所長黃立凡今天表示，昨晚約7點劉姓攤商（52歲）被打到濺血，攤位遭砸毀，消防局中華分隊將傷者送到高醫急救，據報為外地男子打人，隔壁小籠包女攤商坦承烙人，起因是不滿客人排隊擋路，屢勸不聽。

路過民眾透露，被砸得時候剛好在隔壁通道，現場「超可怕，」多數攤商說「警察來過，有人打架」，不清楚打架原因，而左營警分局駐PTT高雄板警，也在昨晚間PO文指出為「攤販間糾紛」，派警網釐清案情。

黃立凡說，調閱周邊監視畫面並訪談目擊民眾，已鎖定涉案車輛及對象，劉男表示暫不提告，雙方約定和解，仍將約談相關人到案說明。

廣告
  • 章魚燒攤商被打到送醫。（記者黃旭磊翻攝）

    章魚燒攤商被打到送醫。（記者黃旭磊翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 攤商 濺血 瑞豐夜市
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：小籠包不爽章魚燒 夜市攤商烙人砸攤濺血


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.