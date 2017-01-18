小籠包不爽章魚燒 夜市攤商烙人砸攤濺血

章魚燒攤遭小籠包攤烙人砸毀。（記者黃旭磊攝）

2017-01-18 15:11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄瑞豐夜市章魚燒攤商，昨晚（17日）遭2名男子闖入狂毆，頭破血流倒地後被抬上擔架，警調查指出，隔壁小籠包不滿章魚燒生意好，排隊擋路引起。

左營警分局新莊所長黃立凡今天表示，昨晚約7點劉姓攤商（52歲）被打到濺血，攤位遭砸毀，消防局中華分隊將傷者送到高醫急救，據報為外地男子打人，隔壁小籠包女攤商坦承烙人，起因是不滿客人排隊擋路，屢勸不聽。

路過民眾透露，被砸得時候剛好在隔壁通道，現場「超可怕，」多數攤商說「警察來過，有人打架」，不清楚打架原因，而左營警分局駐PTT高雄板警，也在昨晚間PO文指出為「攤販間糾紛」，派警網釐清案情。

黃立凡說，調閱周邊監視畫面並訪談目擊民眾，已鎖定涉案車輛及對象，劉男表示暫不提告，雙方約定和解，仍將約談相關人到案說明。