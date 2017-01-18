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浮州合宜宅求償案 日勝生判賠14戶1.5億

浮洲合宜宅工程品質堪慮，住戶組成自救會要求政府「硬起來」。（資料照）

2017-01-18  15:08

〔記者王定傳／新北報導〕浮洲合宜住宅發生裂痕事件後，一樓部分住戶提訴要求日勝生返還價金，日勝生堅稱房屋瑕疵均可經過修復補正，解除契約並無理由，新北地院審理後判日勝生須賠償A2區、A6區14戶住戶合計1億5568萬餘元，可上訴；本案只是部分住戶，還有其他住戶向日勝生求償，尚在審理中。

本案起因於浮洲合宜住宅於前年遭遇地震後，梁柱裂損，2樓以上承購戶可無償解約，但日勝生認為，1樓承購戶與一般房市買賣交易相同，沒有2樓以上承購戶10年內不得轉售的預告登記等種種限制，1樓承購戶不適用退場機制。

承購戶不滿提出訴訟請求返還價金，主張雖尚未交屋，但已發現有多處瑕疵，且瑕疵不能補正，加上是雙方約定的解除契約事由，主張解除契約；日勝生主張房屋瑕疵均可經過修復補正，解除契約並無理由。

法官認為，房屋A2、A6區具有瑕疵，且房屋雖經補強修繕，可達成可供安全居住要求，但仍有未能符合建築技術規則要求標準情形存在，判賠1億5568萬餘元，可上訴。

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  • 板橋浮洲合宜宅A2區地下室樑柱，被住戶指控多處裂縫，令人擔心。（資料照 ）

    板橋浮洲合宜宅A2區地下室樑柱，被住戶指控多處裂縫，令人擔心。（資料照 ）

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標題：浮州合宜宅求償案 日勝生判賠14戶1.5億


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