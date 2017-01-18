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嘉義竹崎車禍自撞電桿 差3公尺撞進民宅

2017-01-18  15:05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉灣橋村今天下午2時許發生嚴重車禍，1名40多歲男性駕駛開黑色休旅車沿縣道159線往東行進，在北極殿附近不明原因偏移至對向車道撞擊電線桿，車體引擎室因撞擊力道猛烈嚴重變形，消防人員到場後，發現駕駛已無生命跡象，後座1名80歲男性乘客頭部受重擊，嘴角流血，2人分送台中榮總嘉義分院及嘉基醫院救治。

車禍發生後，附近住戶紛外出查看，住在距離被撞擊電桿旁僅3公尺住宅的黃姓老翁表示，當時正在睡覺，聽到猛烈撞擊聲後才出來查看，想不到竟有車輛撞擊自家門前的電桿，幸未撞擊家裡，否則後果不堪設想，直呼「阿彌陀佛」，感謝神明保祐。警方表示，車禍原因仍待釐清。

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  • 嘉義竹崎車禍自撞電桿，車輛引擎室嚴重變形。（記者曾迺強攝）

    嘉義竹崎車禍自撞電桿，車輛引擎室嚴重變形。（記者曾迺強攝）

  • 嘉義竹崎車禍自撞電桿，差3公尺撞進民宅。（記者曾迺強攝）

    嘉義竹崎車禍自撞電桿，差3公尺撞進民宅。（記者曾迺強攝）

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