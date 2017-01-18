想讓「那話兒」變大 男網購美國黑金、生精片觸法
2017-01-18 15:07
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕27歲曾姓男子為了改善性功能，在「淘寶網」購買「美國黑金」160顆、「生精片」192顆，賣家以衣服之名寄到台灣被海關查獲，曾男辯稱，聽朋友說吃了生殖器會變大，在網頁上只看到含有中藥成分，並註明是保健食品，桃園地檢署檢察官認為曾男說詞卸責，偵結依違反藥事法將他起訴。
曾男104年10月間在「淘寶網」下訂「美國黑金」、「生精片」，避免被寄到台灣被查緝，賣家以衣服之名寄出貨物，仍被海關識破。
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