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老翁腿骨斷裂走不動 寒冷街頭獨坐7小時

2017-01-18  14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山一警分局木新派出所警員鄒琬琳、鄧皓遠，今日凌晨發現一名老翁獨自坐在木新路超商前，細心女警主動上前關心，發現老翁無法行走，趕緊將他送往醫院救治，醫生發現老翁左側大腿股骨斷裂，立即開刀治療，事後家屬頻頻鞠躬感謝警方，鄒員謙虛的說，「我們只是做我們該做的」。

女警鄒琬琳上週才剛向木新所報到，凌晨巡邏途中，發現76歲陳姓老翁一臉徬徨地，獨自坐在超商門前長椅，經上前關心，得知老翁獨居，前一晚外出時，左腳突然無力癱軟致無法行走，只能坐在椅子上休息，這一坐就是7個小時。

陳姓老翁原不願意前往醫院檢查，經鄒員安撫情緒，耐心溝通後，才同意上救護車至醫院。醫師檢查發現老翁左側大腿股骨斷裂，需緊急開刀醫治，醫師說，「若不是警方及時發現老翁異狀，後果將不堪設想！」警方呼籲，若發現有民眾需要幫忙，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位，以便能及時伸出援手，提供資源與協助。

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  • 員警攙扶陳姓老翁送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    員警攙扶陳姓老翁送醫。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市文山一警分局木新派出所警員鄒琬琳協助7旬陳姓老翁送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市文山一警分局木新派出所警員鄒琬琳協助7旬陳姓老翁送醫。（記者姚岳宏翻攝）

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