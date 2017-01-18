媽媽知道你這樣？被害人苦勸車手無言以對

2017-01-18 14:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕無業的鄭姓男子被詐騙集團吸收，以假察官老梗，詐騙廖姓退休婦人91萬，卻因監管金額時，告知婦人由替代役收款引起懷疑，婦人暗中報警逮人，鄭姓車手被壓制在地時，廖婦還苦勸車手「你媽媽知道這樣嗎？」，騙錢的車手無言以對。

板橋警分局偵查隊長林子翔說，無業的20歲鄭姓男子居這桃園，缺錢過年下，被詐騙集團吸收成車手，17日他接獲上線指示，到板橋詐騙廖姓婦人，警方說，廖婦在家接到詐騙集團的電話，先自稱醫院護士，告知婦人申請醫療補助，婦人否認下，假護士佯稱代為報警，緊接著一名假檢察官與婦人通話，告知拒絕監管帳戶可能遭通緝，婦人領出91萬老本準備交付。

就在相約付款時，詐團告知婦人會找替代役收款，引起婦人警覺報警，3名便衣員警與廖婦出面付款，但車手一接過現款就被逮。

「你媽媽知道你這樣嗎？她會很心痛…」廖姓婦人面對蹲在地上，被銬上的車手，婦人不但沒罵他，還苦勸鄭男要乖一點，車手原本無言以對，隨後羞愧的連道「不好意思！」，警方將他依刑法詐欺、偽造文書等罪送辦，擴大追查幕後集團。

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