拼創意才有戲！各消防分隊宣導走起實用創意風

復興消防分隊所送的「福氣杯墊」宣導品、相當吸睛。（記者林孟婷攝）

2017-01-18 13:57

〔記者林孟婷／台南報導〕如何最吸睛？拼創意才有戲！年關將近防火防災宣導各分隊拼創意，今年台南消防局各分隊單位不約而同走起「實用創意風」，所送出的宣導品不僅實用擄獲婆婆媽媽的心，消防隊員的「變裝秀」也讓小朋友「大開眼界」。

永康復興消防分隊進行119擴大防火宣導講座，除進行居家防火、用電宣導，今年復興分隊還準備討喜宣導品「福氣杯墊」相當吸睛。復興消防分隊表示，象徵喜氣的大紅色杯墊上面有著摟空的福字及雕花，好看又實用討人喜歡，拿到杯墊的民眾笑著直呼「我今天帶著滿滿福氣回家了」。

善化消防分隊則是「創意演出」，配合119消防節藉由善化出名的市集「牛墟」舉行消防宣導並發放雞年卡通紅包袋活動，善化消防分隊隊員們還當起角色扮演，打扮成超人、鋼鐵人、蝙蝠峽、美國隊長等角色進行宣導踩街遊行、教導民眾如何CPR急救，此舉果然奏效，踩街隊伍後方跟著小朋友一起同樂。

此外，大內消防分隊的防災防火宣導則是走「健康風」，將於一月二十一日在走馬瀨農場登場，邀請參與民眾健走約一點三公里，體驗CPR教學體驗、射水靶體驗、以及防災知識宣導，不僅可以健走保健康還能長知識。