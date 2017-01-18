東檢拍賣刑事查扣物 小貨車搶手

2017-01-18 13:53

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地檢署今拍賣刑事查扣物，有牛樟木聚寶盆、自小客車及1輛小貨車等，吸引數十位民眾前往圍標，其中小貨車最搶手，底價3萬元，最後得標價14萬6千元，總拍賣所得36萬5500元，悉數繳交國庫保管；東檢檢察長王文德表示，將陸續舉辦此類扣押物變價拍賣會，落實刑法沒收新制及偵查中變價機制。

東檢檢察官於盼盼去年12月間，指揮偵辦以葉姓男子為首的違反森林法及贓物案件，查扣犯案車輛及在不詳地區盜取牛樟、紅檜所加工雕刻完成的聚寶盆等藝品，由於查扣物保管所費過鉅，或有困難的情形，為避免扣押物價值減損，經被告同意在偵查中進行變價程序，今日上午10時在東檢大門拍賣聚寶盆6個及小客車、小貨車各1輛。

圍標民眾上午9點不到，就群聚在拍賣場品頭論足，仔細檢視小客車及小貨車引擎、門窗等零件配備，結果實用取勝，小貨車最獲青睞；拍賣會由主任檢察官鄧定強主持，解說相關規定事項，即逐項拍賣喊價。東檢表示，查扣聚寶盆及車輛分別經台東林務局及台東縣商會鑑價，訂定1200元至15萬元不等的拍賣價，除紅檜聚寶盆無人應買流標，餘均順利脫標。

王文德表示，為避免被告或第三人因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，東檢將陸續舉辦此類扣押物變價拍賣會，以落實刑法沒收新制及偵查中變價機制，徹底剝奪犯罪所得。

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