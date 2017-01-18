詐團用臉書騙「弟債兄償」銀行駐警機敏阻詐
2017-01-18 13:52
〔記者王冠仁／台北報導〕41歲陳姓男子昨天早上跑到台灣銀行三重分行，要臨櫃匯款10萬元，其間他不斷滑手機查看，駐守該處的保七總隊第一大隊三重警勤室副主管徐麟凱發現有異，上前關切。
陳男一開始只說是債務糾紛，要匯款10萬元給對方「解決」。但徐員見他神色緊張，不像是一般匯款，便耐心詢問；經徐員苦口婆心，陳男同意將手機拿給徐員觀看。
徐員一看，赫然發現對方利用臉書Messenger與陳聯繫，對話內容充滿「好了沒？」、「匯好了沒？」等詞句，徐員越看越怪，研判陳可能遇上詐騙集團。
陳男告訴警方，日前接到一名陌生男子的簡訊，聲稱他在外工作的弟弟，前年幫人作保簽下39萬本票卻沒還錢，「你是哥哥，不幫忙處理，你弟就看不到明天的太陽！」對方還傳給他本票照片。
他發現本票上的年籍資料與弟弟相符，擔心弟弟被傷害，表示願意「弟債兄還」，但他手頭拮据，經與對方殺價，最後對方同意先匯10萬元。
警方研判這是詐騙集團手段，協助陳男與家人、弟弟取得聯繫，陳才發現差點上當。保七總隊第一大隊警方除將此案相關資料，交由轄區警方追查幕後詐騙集團，也呼籲民眾，年節將近，各類詐騙不斷推陳出新，若遇上類似狀況，要隨時撥打165反詐騙專線求助。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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