神明不包庇 廟公販毒被逮

2017-01-18 13:15

〔記者蘇福男／岡山報導〕61歲黃姓男子平日在寺廟當廟公，但私下涉嫌當藥頭販賣毒品，神明「公私分明」不包庇，仍遭警方查獲。

岡山警分局壽天派出所深夜前往壽天路一處電子遊戲場執行臨檢勤務時，發現黃男臀部處異常突起，神色有異，進一步追查出他有多項毒品前科，又是治安顧慮人口，因此當場要求取出查看，結果竟是2包安非他命，當場被逮。

黃嫌供稱，早年接觸毒品誤入歧途，多次進出牢獄後改過向善，才到廟裡服務當廟公，沒想到又遇到先前的毒友，還是抵擋不住又撩落去，遇到警方盤查就知在劫難逃，大嘆舉頭三尺果真有神明！