疑似防空污緊閉門窗 中壢一家五口CO中毒

中壢區泰豐輪胎公司昨天發生火警、濃煙四處飄散。（資料照，記者李容萍翻攝）

2017-01-18 13:09

［記者陳昀／桃園報導］中壢區泰豐輪胎公司昨天發生火警、濃煙飄散，為了避免接觸污染物，許多民眾都緊閉門窗，今天凌晨中壢區有一家5口家庭，因家中飼養的狗先出現嘔吐症狀，才發現室內一氧化碳濃度過高，全家及時就醫。

飼養的狗先出現嘔吐症狀

衛福部桃園醫院今天接獲2起一氧化碳中毒案件，桃園區、中壢區有2個家庭、共8人，因熱水器燃燒不完全，出現嘔吐、頭暈等症狀，送醫後都已無大礙。

中壢區有一家5口的家庭，因為家中飼養的狗出現嘔吐症狀，飼主將牠送至動物醫院後，發現是一氧化碳中毒，今天凌晨回到家，發現家人也有嘔吐與頭暈現象，及時送醫治療；今天早上9點桃園區另有一家3口家庭，因輕微一氧化碳中毒前往就醫。

衛福部桃園醫院神經科主治醫師江俊宜指出，中壢區這戶人家雖然把熱水器放在陽台，但因陽台外窗關閉、通風不良，加上瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳濃度過高，所幸這2戶及時送醫，給予純氧治療後已康復返家，但需定期回診追蹤是否有腦部損傷等後遺症。

江俊宜提醒，這幾天許多民眾雖緊閉門窗，但還是要嚴加注意，一氧化碳無色無味，建議民眾在家中裝設偵測器，避免一氧化碳中毒，嚴重恐休克死亡，若有頭暈、嘔吐、走路不穩等症狀，須立即就醫。