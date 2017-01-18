疑誤踩油門 轎車衝破閘門墜6公尺停車場

2017-01-18 13:06

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區一名38歲陳姓女子，昨晚7時許駕車返回永樂街住處時，疑誤踩油門，衝破機械停車場的閘門，直接墜落6公尺高的地下停車場，整輛車翻覆，警消獲報救援受困車內的陳女，所幸陳女奇蹟並無大礙。

警消調查，陳女準備轉彎進到機械停車場前，還小心翼翼地閃過前方機車，但到停車場門口時，升降機尚未就位，陳女就疑駕駛不慎，誤踩油門，衝撞閘門後180度翻覆，直落到6公尺高的停車位上，陳女當場受困車內，動彈不得。

警消表示，轎車墜落時發生巨大聲響，引起民眾注意連忙報案，而陳女獲救後雖未受傷，但受到驚嚇，說不清楚怎麼會墜落，詳細事故原因仍待調查。