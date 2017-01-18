高市執行取締違規小黃專案 司機抱怨遊客稱讚

2017-01-18 12:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於台北市發生小黃司機性侵韓國女遊客，高市警局加強計程車駕駛違規營業，以維護遊客及乘客安全，全國同步執行小黃稽查專案，取締首日績效出爐，共計65件違規，包括5件未具執業登記證、12件拒檢或證照過期。

不過，警方針對計程車司機，動員全市17個警察分局、交通警察大隊警力，同步執行計程車稽查專案勤務，實施同步多點多組路臨檢，民眾反映不一，計程車司機抱怨擾民，不僅影響計程車生意及搭乘舒適度，大多數小黃司機配合受檢，但抱怨一顆老鼠屎壞了一鍋好粥。

也有遊客力挺警方取締違規小黃，認為對遊客相對有更安全保障；高市警方統計17日夜間至18日上午，16小時內共取締違規小黃65件，其中，未辦理執業登記證營業5件，未依規定查驗12件、其他各項違規48件。

交大指出，計程車若未辦理執業登記證載客，除依道路交通管理處罰條例罰款1500元至3600元外，並將移送監理機關依公路法規定另對車主開罰。

警方同時提醒市民，可善用警察局代叫計程車專線0800-001-006，另搭車時也務必察看車內儀表板右側，以及右前座椅背後方有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，核對照片與駕駛人是否符合。