藥頭擁槍藏6公斤K毒 市價逾1500萬元
警方在謝嫌車內起出大批槍械，驚人火力儼如行動軍火庫。（記者許國楨攝）
〔記者許國楨／台中報導〕藥頭謝家宗看準K毒價格持續飆漲有暴利可圖大肆進貨，且為防止交易時遭黑吃黑擁槍自重，台中市霧峰分局等單位本月13日循線查緝時，當場在謝嫌車內起出各式長短槍17把、手榴彈及子彈3千餘發，驚人火力儼如行動軍火庫，同時起出約可供6千人次吸食，末端價格超過1500萬元的6公斤K毒。
據了解，原本K毒價格每公斤約在30到60萬元間波動，但近期因國內司法機關緝毒雷厲風行，導致毒品缺貨嚴重，尤其是拉K刑責不重的K毒市場需求更是明顯，K毒價格因此飆漲，每公斤大盤價甚至已高達200到300萬元之間。
台中市霧峰分局則是日前接獲情資，有綽號「小樹」的不法集團成員看準此一趨勢在桃園及大台北地區販賣K毒，進一步查出「小樹」真實身分是26歲的藥頭謝家宗，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦與桃園分局、海巡署桃園查緝隊等單位組成專案小組查緝。
案經專案小組長期跟監、蒐證見時機成熟收網，本月13日跟監謝嫌至桃園市某停車場，趁謝嫌下車之際一擁而上逮捕，在車內起出制式手槍9把、改造手槍3把、仿造轉輪槍1把，制式突擊步槍4把（均為美國製、廠牌Bushmaster【毒蛇】）、還有手槍轉換長槍套件1組、制式子彈3千餘發、美式手榴彈1顆及防彈衣2件，驚人火力儼如行動軍火庫。
專案小組同時起出6公斤K毒，依目前每公克K毒約2500元到3000元的行情估算，這批K毒的末端黑市價格超過1500萬元，若以每次吸食1公克為單位換算，一旦流入毒品市場約可供6千人次吸食。
謝嫌警訊中坦承販毒，辯稱這批槍械係綽號「黑哥」的已歿友人寄放，為了防止毒品交易過程遭黑吃黑才隨車攜帶，檢警懷疑有幕後集團掌控，訊後先將全案依槍砲、毒品罪嫌送辦聲請羈押禁見獲准，再繼續深入偵辦中。
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標題：藥頭擁槍藏6公斤K毒 市價逾1500萬元
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