南部騙完騙北部 10年通緝女栽了！

2017-01-18 12:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園市龜山警分局坪頂派出所接到報案，指稱1名女子打著藥用香草園名義，四處找人投資入股，聲稱可享高額獲利，有被害人投下大筆金錢後，發現公司帳務不清，警方追查發現女子用的是假名，她實際為60歲夏姓女子，12年前曾以相同手法行騙落網，被通緝後北上藏匿至今，警方訊後將她解送歸案。

警方調查，夏女94年間在高雄地區，以開設園藝公司邀人投資入股投，聲稱可享有高額獲利，落網後她未到案被發佈通緝，她潛逃北部藏匿改以假名繼續行騙。

被害人指控，夏女自稱經營藥用香草園，在新北市林口區租用辦公大樓，營造公司經營成功假象，四處號召投資人入股，又以高利息對外招募資金，投入金額後發現夏女公司帳戶不明又無經營事實，懷疑遇到騙子才向警方報案。

警方表示，民眾投資前要多方查證避免受騙，春節期間警方將持續加強各項防竊、反詐騙、金融機構安全維護等工作。