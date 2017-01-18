醫師男友隱瞞已婚 女子被騙十年求償感情債敗訴
2017-01-18 12:54
〔記者楊國文／台北報導〕林姓醫師被控隱瞞已婚身分，與某航空公司女職員小麗（化名）交往10多年，大享齊人之福，以致小麗錯失另覓良緣的機會，現因年紀因素可說已完全喪失生兒育女可能，因此提告求償320萬元，一審判林男賠償150萬元，兩造不服判決均上訴，高等法院判決大逆轉，認定小麗提告時已超過2年求償時效規定多出9天，今改判她敗訴；還可上訴。
現年47歲的小麗指控，91年間和林姓醫師於社群網站認識後成為男女朋友，且以結婚為前提交往，那時她才32歲，但兩人交往期間，林男竟於94年6月偷偷結婚、生子，還隱瞞已婚生子事實，繼續和她交往並發生性關係，將她騙得好慘。
小麗指稱，和林男交往超過10年以上時間，其間她因已屆適婚年齡，分別在93、94、96年和他討論結婚計畫，但林男泯滅良知繼續欺騙她，並以其醫學背景謊稱，罹有遺傳性疾病不能生小孩，甚至說，若小麗因他有遺傳性疾病不能生小孩而離開，他會很難過，藉以博取同情，小麗痛批林男用盡心機騙她，直到102年6月1日才向她坦承已婚身分，被騙超過10年的她已失去青春歲月和另覓良緣機會。
小麗曾於103年12月底寄發存證信函，要求林男出面解決，但調解不成，小麗憤而提告求償320萬元，一審判林男賠償150萬元，雙方均上訴高等法院。
林男主張，婚後即未與小麗發生性關係，僅止於相互關心，她於102年6月1日已知悉其已婚身分，卻直到102年6月10日才提告求償，已超過2年求償時效。小麗則主張，她寄存證信函要求林男出面協調解決方案期間，求償計算時間應屬中斷，因此未超過法定求償時效，仍要求林男應賠償她320萬元。
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