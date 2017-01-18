最倒楣的行員？ 他任職農會26年被搶「4」次
花壇農會課員洪志恆描述這輩子被搶好幾次，實在太巧了。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天在花壇鄉農會舉辦農曆年前金融機構防搶演練，農會課員洪志恆直說「看了就害怕」，他並說當了26年的農會職員，被歹徒搶了3次，其中一次還造成同仁被歹徒槍傷，今天又遇到員警「行搶」，雖然知道是警方演練，但是心中還是有陰影，希望不要再遇到了。
花壇農會供銷部課員洪志恆在83年擔任口庄分部出納員時，當時農會已經下班，他背著包包到農會辦理點交，沒想到鐵捲門一開，竟然衝進來一名歹徒右手持槍、左腳踝插刀，開口就說「搶錢！」情急之下只好把包包交給歹徒，嫌犯得手逃逸，幸好包包內只有空白支票跟傳票，沒有造成損失。
93年擔任農會會務部總務時，陪同職員到花壇監理站代收661萬元稅款，沒想到一出側門就遭2名埋伏的歹徒持制式九○手槍連開7槍，搶走全部款項，其中子彈還打中同仁的左大腿，2名歹徒得手後，搭上接應的車輛逃逸，當時嚇到不知所措，根本不敢亂動。
他於去年調回花壇鄉農會總部，不料又遇到賴姓男子持瓦斯槍和電擊棒行搶，賴嫌還先挾持一名老婦人，為救老婦人，洪志恆還親自上前交換當人質，幸好歹徒得走40萬元現金一出大門就被員警制伏，但他自己也被歹徒以電擊棒電傷。
彰化警分局今天在花壇農會舉辦農曆年前金融機構防搶演練，2名員警扮演歹徒衝入農會櫃台搶錢，農會課員洪志恆也配合躲避演練，警方迅速趕抵將歹徒制伏，過程逼真。
洪志恆說，他可能是全台被搶次數最多的金融機構行員，至今心中還是有陰影，雖然今天是警方演練，但他聽到搶案就害怕，希望以後的日子能夠平平安安就好。
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彰化警分局今天在花壇農會舉辦防搶演練，曾歷經被搶真實經驗的農會課員洪志恆也配合演出。（記者湯世名攝）
彰化警分局今天在花壇農會舉辦防搶演練，過程逼真。（記者湯世名攝）
彰化警分局今天在花壇農會舉辦防搶演練，過程逼真。（記者湯世名攝）
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