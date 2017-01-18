相閃車沒撞到 2車主互罵上演全武行

2017-01-18 12:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕汽車、機車相閃車，差點撞到；未料，2車主嘴賤飆罵對方後，竟一發不可收拾，2人當街上演全武行，打到遍體鱗傷。

起訴書指出，34歲孟姓騎士去年7月上午11時，在基隆市七堵區東新街長興地下道口，與開車載太太的54歲王姓男子差點發生碰撞。

2車並未撞到，孟不爽朝王車，按2聲喇叭、辱罵王，王也不甘示弱，搖下車窗罵回去後開車離去。

孟見王駕車離去，騎車追上前，把機車停在王男的汽車前，堵住王的去路。

王見狀持鐵條下車與孟理論，雙方一言不合，當街互毆，直到王被妻子拖回車上，雙方才住手。

王上車後，繞過孟的機車離去，不甘被打傷的孟又騎車追上前，趁王在等紅綠燈時，把機車停在王的車後，用腳踹王的汽車，雙方又再次互毆。

起訴指出，孟左側尺骨骨折、右側手腕、手指、足部多處擦傷，王則有左前額、左手掌、胸腹等傷，因雙方互控傷害，將2人依傷害罪嫌起訴。