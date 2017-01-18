租法拉利載童逆向狂飆 居民：吵死人了！
2017-01-18 12:23
男子駕駛租來的法拉利在新店街頭逆向臨停、飆車。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕租車還這麼囂張！新北市新店區一名男子昨晚11時許，開著租來的2010年法拉利458，在中正路上逆向飆速，不時更拉轉速發出「轟轟轟」的噪音，讓附近民眾夜不能眠，就有網友拍下影片PO到「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」社團，吸引上百名居民痛批：「吵死了！」
影片中白色法拉利，先是逆向停在馬路中央，後一名男子就抱著幼童坐上副駕駛座，隨後就逆向迴轉，「轟轟轟」急駛而去，PO文者表示，「這車速大概有120公里」，許多民眾也在臉書呼叫警方，希望將其取締，更有網友表示「他應該昨晚繞了整個新店吧！我在安坑這也被吵醒！」
警方調查，幾段監視器都顯示這輛超跑在街上逆向超速，目前已鎖定車牌，確認為租賃車，是2010年出廠的法拉利458。據了解，若為租賃車，租一天價碼約在3萬至4萬元不等。警方呼籲，若有民眾目擊並拍下車牌，可以前往各警察機關告發。
警方表示，這輛白色法拉利沿路闖紅燈、逆向行駛，已違反道路交通管理處罰條例，只要民眾前來舉發，將會依照影片中違規事項開罰。
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