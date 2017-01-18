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延續義消父遺願 里長捐裝老舊住宅火災警報器

2017-01-18  12:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市老舊住宅林立，多無法提前預警火災，消防單位近年極力推廣公寓等老舊建物加裝火災剋星－住宅警報器，及早發現火災，增加存活率；板橋區純翠里長褚仁德延續曾是義消大隊長的父親褚健達遺願，持續關心公安，今天上午他會同捐贈300只住警器的新北市板橋女子獅子會，走訪里內弱勢戶，逐一加裝住警器，維護民眾住的安全。

新北市板橋女子獅子會長潘阿省、獅友張淑華得知低收入戶及弱勢家庭仍無力購置住警器，今天上午捐贈300只住警器給新北市消防局，關注弱勢族群居住安全；而褚仁德的父親褚健達長年熱心公益，在台北縣時期，曾任兩屆板橋市市民代表，改制新北市後，連任兩屆純翠里里長，長年擔任義消的褚健達，也兼任義消第一大隊長，他前年不幸癌逝，兒子褚仁德延續遺願，不但補選上純翠里長，也加入海山義消行列。

新北市消防局第一大隊今天接受板橋女子獅子會捐贈住警器，會長潘阿省、獅友張淑華與第一大隊、純翠里長褚仁德前往弱勢家庭安裝，獅友、里長、消防員實際走訪老舊民宅，得知住警器對老舊住宅的重要性，都認為發起募捐捐贈住警器有很大功用，笑稱往後還樣繼續找人捐贈。

第一大隊長尚少華說，獅子會結合民間力量，提供弱勢族群溫暖、幫助，藉此達到拋磚引玉，提供弱勢戶實質協助，更呼籲民眾，住家多一分火災預防，就少一分災害損失，期待更多企業及公益團體共襄盛舉。

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  • 新北市板橋女子獅子會長潘阿省（中）、獅友張淑華（右2）今天捐贈300只住宅火災警報器給新北市消防局第一大隊，會同純翠里長褚仁德（右1）協助弱勢戶裝設住警器。（記者吳仁捷攝）

    新北市板橋女子獅子會長潘阿省（中）、獅友張淑華（右2）今天捐贈300只住宅火災警報器給新北市消防局第一大隊，會同純翠里長褚仁德（右1）協助弱勢戶裝設住警器。（記者吳仁捷攝）

  • 新北市板橋女子獅子會今天捐贈300只住宅火災警報器給新北市消防局第一大隊，協助弱勢戶裝設住警器，讓弱勢戶住得安心。（記者吳仁捷攝）

    新北市板橋女子獅子會今天捐贈300只住宅火災警報器給新北市消防局第一大隊，協助弱勢戶裝設住警器，讓弱勢戶住得安心。（記者吳仁捷攝）

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