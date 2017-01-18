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臨時工被欠錢不還 2丟汽油彈洩憤

2017-01-18  12:01

〔記者項程鎮／台北報導〕男子陳遠慧不滿廖姓男子欠錢不還，憤而兩度到廖家門口丟汽油彈，所幸火勢及時撲滅，未釀災害，陳男希望法院改判緩刑，最高法院維持台中高分院見解，依放火未遂罪判處2年徒刑，不准緩刑確定。

判決指出，擔任臨時工的陳男經濟狀況不佳，不滿多次向廖男催討債務，對方置之不理，陳男氣得自製汽油彈，在前年9月12日凌晨0時58分，開著弟弟的車子到廖男台中家前丟擲汽油彈，所幸廖家鄰居見狀及時撲滅，陳男離開後，仍餘怒未消，同日凌晨3點45分又返回廖家二度丟擲汽油彈，火勢被廖家人撲滅。

庭訊時，廖男承認犯行，並與被害人達成和解，陳男和律師則希望法院改判緩刑，合議庭認為，陳男僅因債務糾紛就到廖家縱火，雖未造成傷亡，仍已危害公共安全，考量他值得同情，又有悔意，雖能酌予減刑，但仍不宜緩刑，歷審皆判處2年徒刑。

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  • 不滿被欠錢，二丟汽油彈洩憤，遭判刑 2年。（示意圖）

    不滿被欠錢，二丟汽油彈洩憤，遭判刑 2年。（示意圖）

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