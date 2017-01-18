誣指前女友偷錢 男遭判拘賠錢

2017-01-18 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕詹男與前女友有財務糾紛，竟闖入對方工作校園當眾人面指對方曾經「偷錢」，甚至質疑另有男子介入兩人感情，後遭對方提起刑、民事告訴。法院認為，詹男言論已造成女友的形象、名譽貶損，且是在眾人面前誣指，刑事依法判拘40日，得易科罰金4萬；民事則須賠8萬元的精神慰撫金，均可上訴。

詹男與被害女子曾是同居關係的男女朋友，但感情生變後，男方竟闖入女方擔任國中教師的校園當眾辱人。台北地院判決指，民國103年6月24日上午8時許，詹男在未辦登記證情況下，擅自闖進校園，見到女子即說「．．．妳為什麼把我的錢偷拿走．．．不是最討厭小偷跟說謊的人嗎．．．」。

另，詹男也對被害女子同事提到，「．．．妳應該勸勸她（指被害女子）趕快還我錢，不然我想她可能沒辦法再繼續當妳同事了」；詹男事後被女子提起刑、民事告訴。

詹男出庭時雖承認確實有赴國中找人，也有當眾人面提到「偷」、「偷錢」與「小偷」等語，但自認均是事實，也提到，女子曾與其他男子吃飯。但被害女子表示，詹男言行已損及自身形象，同時否認曾與其他男子劈腿，要被告不僅須負刑事責任，民事也要求80萬精神慰撫金。

刑庭法官表示，詹男確有所犯，依誹謗、恐嚇等罪，判拘役40日，得易科罰金4萬。民事方面，法官提到，被告無法舉證女子如何偷竊、劈腿等行為，認定該言論已損及被害女子聲譽，最後判賠8萬。