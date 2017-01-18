什麼都能賣？引進千隻中國螞蟻網拍被逮

苗栗警方所查獲的各品種「外來蟻」。（記者張勳騰攝）

2017-01-18 11:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局刑警大隊與行政院農委會動植物防疫檢疫局人員，今天早上前往苗栗縣公館鄉查獲35歲的劉姓男子，涉嫌透過臉書私自販售未經核准輸入來自中國的紅黑、突厥、針毛及野蠻等6種「外來種」螞蟻1115隻。警方說，劉男供稱是對螞蟻有興趣，才賣出紅黑及野蠻各3、4巢，獲利約6千元，將依違反植物防疫檢疫法將劉男送辦。

警方說，劉男是透過淘寶網購入，再利用臉書不公開社團「螞蟻愛好區」張貼，或利用蝦皮拍賣網，以輸入價格的3倍來販售牟利。

行政院農委會動植物防疫檢疫局人員今天上午會同苗栗縣警局刑警大隊科技犯罪偵查組人員，持搜索票前往苗栗縣公館鄉劉姓男子住處，查扣來自中國紅黑、突厥、針毛及野蠻、大頭弓背、全黃等6種外來蟻共1115隻。

行政院農委會也請來國立彰化師範大學生物學系副教授林宗岐前來鑑定，其中野蠻、針毛屬「收獲蟻」，突厥、大頭弓背及全黃屬「巨山蟻」，紅黑屬「擬家蟻」，而野蠻、針毛及突厥及大頭弓背等品種會危害本土農作物。

警方調查，劉姓男子為工人，對螞蟻有興趣，才會未經核准進口外來蟻圖利，他在去年6月曾遭海關查獲，目前僅買出紅黑及野蠻品種各3、4巢、一巢約10隻。

警方說，劉男違法輸入行為恐影響我國生產及生態環境，劉男將依違反植物防疫檢疫法第15條第1項，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。