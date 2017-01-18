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亂射BB彈殺無聊 被鄰居告傷害判罰9萬

2017-01-18  11:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕何姓男子只因無聊，持空氣槍朝社區停車場大門射BB彈，BB彈反彈打傷停車的女鄰居大腿、腳踝。基隆地院今依傷害判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決書，22歲何姓男子，去年2月間在基隆市某地下室停車場，朝停車場大門射擊BB彈，未料BB彈反彈，不偏不倚擊中停車的黃姓女鄰居，致黃女右大腿、腳踝瘀傷。

案經黃女報案，逮到何男，何男稱，他是朝社區大門射擊BB彈，BB彈反彈打到黃女；他只知道黃女是他姊姊同學，他與黃女無冤無仇，只是無聊亂射擊BB彈。

法官施添寶在判決指出，何男只因無聊，以傷害別人為樂趣，實在很不應該，可見何男的法治觀念薄弱。

但也不忘開導何男指出，希望何男不要再傷害無辜的人，早日回頭是岸，好好學一技之長，不要自暴自棄，這樣才是對自己好、大家好的人生。

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  • 無聊男朝不認識的女子亂射BB彈，打傷女子遭判罰9萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    無聊男朝不認識的女子亂射BB彈，打傷女子遭判罰9萬元罰金。（記者林嘉東攝）

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