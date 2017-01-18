「別再肇事逃逸」興航工會控告林明昇強制罪

工會聯合股民至士林地檢署按鈴提告。（記者黃捷攝）

2017-01-18 11:22

〔記者黃捷／台北報導〕復興航空上禮拜召開臨時股東會，投票通過公司解散案，但遭興航工會指控投票時間只有短短3分鐘，股東會場甚至有大量保全戒備，暴力阻擋股民接近票匭；興航工會今聯合受害股民，至士林地檢署按鈴控告興航董事長林明昇、執行長劉東明強制罪，並呼籲林面對所有受害的員工及股民，這次不要再「肇事逃逸」了。

工會表示，本月11日臨時股東會由林明昇主持，決議「公司解散」、「股票下市」與「員工資遣」3案，場內外卻有大量保全，阻止資遣案利益當事人「員工」列席旁聽，場外因此爆發衝突。

股東會開始後，許多小股東紛紛舉手想發表意見，卻都被無視，林明昇逕自說明完決議事項後，直接宣布投票開始，限時3分鐘，讓現場人員傻眼，加上場內保全阻擋，只有前排少數股東成功投票，其他小股東根本搞不清楚狀況，林明昇就又宣布投票結束。

任興航空服員6年的吳巧凡更指出，當天她帶著其他股民的委託書要投票，先是被保全阻擋，後又被強押在地，最後只能從保全胯下爬過，讓她備感屈辱。

工會說，投票結束後沒有唱票，很快就宣布3項決議案通過，事後才拿到統計結果，痛批林明昇為了符合程序，才召開股東會強行通過3案，讓他們完全無法接受。

工會並認為，林明昇安排大批人馬阻擋小股東投票，已觸犯強罪，因他曾因肇逃緩刑，目前是待罪之身，工會希望藉提告逼他面對員工及股東，否則只能尋求法律途徑送他進監獄。

工會至士林地檢署前拉白布條表達訴求。（記者黃捷攝）