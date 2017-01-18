檢警破獲行動軍火庫 車內藏衝鋒槍、克拉克手槍

2017-01-18 11:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署緝毒專組檢察官曾柏涵，指揮海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊、霧峰分局、桃園分局，破獲由25歲謝姓男子負責管理的行動軍火庫，在桃園區大業路一處停車場小客車內， 查獲手榴彈1枚、卡賓槍套組1組、制式克拉克手槍13把、衝鋒槍4把、各式子彈上千發、K他命6公斤。

檢警調查，接獲情資有黑幫背景的謝男，負責管理槍械軍火及販賣毒品，經長期蒐證、跟監，得知他將槍枝、毒品藏匿在車上，立即持蒐索票逮人並在停車場小客車內查獲槍、毒。

檢察官訊問以謝男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，有勾串之虞，所犯為最輕本刑5年以上有期徒，訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准，並持續追查槍枝來源。

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