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檢警破獲行動軍火庫 車內藏衝鋒槍、克拉克手槍

2017-01-18  11:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署緝毒專組檢察官曾柏涵，指揮海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊、霧峰分局、桃園分局，破獲由25歲謝姓男子負責管理的行動軍火庫，在桃園區大業路一處停車場小客車內， 查獲手榴彈1枚、卡賓槍套組1組、制式克拉克手槍13把、衝鋒槍4把、各式子彈上千發、K他命6公斤。

檢警調查，接獲情資有黑幫背景的謝男，負責管理槍械軍火及販賣毒品，經長期蒐證、跟監，得知他將槍枝、毒品藏匿在車上，立即持蒐索票逮人並在停車場小客車內查獲槍、毒。

檢察官訊問以謝男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，有勾串之虞，所犯為最輕本刑5年以上有期徒，訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准，並持續追查槍枝來源。

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  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警逮捕謝男後在桃園區大業路停車場小客車內查獲大批槍、毒。（記者鄭淑婷翻攝）

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相關關鍵字： 手榴彈 槍械 毒品 緝毒 衝鋒槍 軍火庫
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