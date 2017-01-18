又一酒店小姐洗劫男客 盜刷12萬被起訴

2017-01-18 10:51

［記者楊政郡／台中報導］33歲劉女在中市某酒店上班，104年8月間涉嫌竊取男酒客皮夾內現金1萬5000元及信用卡5張，翌日凌晨下班後開始瘋狂盜刷，到提款機預借現金等，成功盜刷12萬1999元，劉女刷不過就換一張，刷到成功為止，檢察官依竊盜及詐欺起訴，劉女矢口否認犯行，但供詞漏洞百出。

起訴書指出，曾姓男子104年8月21日到中市某酒店消費，喝醉後在沙發上睡了一覺才回家，回到家才發現皮夾不見了，內有信用卡5張、現金1萬5000元及駕照、健保卡等，趕緊報警處理。可是這幾張卡已經被瘋狂盜刷，22日清晨4時許就連續在豐原區信義街某提款機，有4張卡預借現金各2萬元均失敗。

等到了清晨9時許，劉女又騎機車到加油站加油99元，以曾男信用卡盜刷成功，劉女又燃起一線希望，隨即到豐原區中正路某銀樓，挑了一件7萬8000元首飾，隨便拿一張卡盜刷失敗，又換一張竟成功了，心想這理比較寬鬆，又挑了一件首飾1萬4400元又盜刷成功。

這下她知道技巧了，又轉到豐原區中山路遠傳電信購買一支高價手機2萬9500元，這次刷到第3張卡才過關。一不做二不休上午10時許轉到某鐘錶公司刷6萬8000元一只名表，但4次均失敗，她不敢再刷下去，11時又轉另一家鐘錶行刷了2次均失敗。

劉女矢口否認，但辯稱不知曾男皮夾丟掉，又改稱曾男主動男皮夾給她，檢察官不採信，依竊盜及詐欺罪起訴。