黑幫合流「受對岸指揮」干政 警方動員大掃黑

黃之鋒來台發生遭暴力滋擾案件。警方逮捕主嫌四海幫海巨堂堂主陳子俊（右二）。（資料照，記者陳薏云攝）

2017-01-18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士黃之鋒等人日前來台，竟遭竹聯、四海兩大幫派聚眾衝撞，施暴歹徒包括中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋，警方已陸續傳喚涉案的10多人到案，讓黃之鋒特別盛讚，「台灣警察比香港警察認真很多」。而警方除了嚴辦黃之鋒遭滋擾案，更進一步大力掃黑，打擊合流介入政治的黑幫份子。

根據《鏡傳媒》報導，警政署長陳國恩指出，黃之鋒抵台當天，台灣黑道大哥接受對岸指揮，帶200多名小弟鬧事，竹聯幫眾由張瑋率領，過去較少介入政治的四海幫也由2位副幫主張存偉、張惟強押陣，而帶頭衝撞的則是四海幫海巨堂堂主陳子俊（28歲，綽號小阿俊）。

針對黑幫合流介入政治，陳國恩已指示全國警力展開掃黑，對幫派堂口、營利處所、滋事熱點，包括酒店、賭場等特種行業，進行擴大臨檢強力掃蕩。陳國恩強調，打擊黑幫氣焰的做法很簡單，就是斷其金脈、人脈，除了對黑幫的非法產業下手，還將提案修訂《組織犯罪法》，加重幫派吸收未成年犯罪者的刑度。

在掃黑行動全面展開下，滋擾黃之鋒案之首惡陳子俊，已被查出涉嫌率眾砸店、毆打攤商，以及販售靈骨塔吸金而被捕。竹聯幫方面，台北東區雷堂大哥、台中豹堂堂主最近也分別因案落網，而日前遭破獲的全台最大賭博網站「天下九州現金網」，就是以多名竹聯高層為股東，每年賭資超過40億元。