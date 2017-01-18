黑幫合流「受對岸指揮」干政 警方動員大掃黑
2017-01-18 10:46
黃之鋒來台發生遭暴力滋擾案件。警方逮捕主嫌四海幫海巨堂堂主陳子俊（右二）。（資料照，記者陳薏云攝）
〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士黃之鋒等人日前來台，竟遭竹聯、四海兩大幫派聚眾衝撞，施暴歹徒包括中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋，警方已陸續傳喚涉案的10多人到案，讓黃之鋒特別盛讚，「台灣警察比香港警察認真很多」。而警方除了嚴辦黃之鋒遭滋擾案，更進一步大力掃黑，打擊合流介入政治的黑幫份子。
根據《鏡傳媒》報導，警政署長陳國恩指出，黃之鋒抵台當天，台灣黑道大哥接受對岸指揮，帶200多名小弟鬧事，竹聯幫眾由張瑋率領，過去較少介入政治的四海幫也由2位副幫主張存偉、張惟強押陣，而帶頭衝撞的則是四海幫海巨堂堂主陳子俊（28歲，綽號小阿俊）。
針對黑幫合流介入政治，陳國恩已指示全國警力展開掃黑，對幫派堂口、營利處所、滋事熱點，包括酒店、賭場等特種行業，進行擴大臨檢強力掃蕩。陳國恩強調，打擊黑幫氣焰的做法很簡單，就是斷其金脈、人脈，除了對黑幫的非法產業下手，還將提案修訂《組織犯罪法》，加重幫派吸收未成年犯罪者的刑度。
在掃黑行動全面展開下，滋擾黃之鋒案之首惡陳子俊，已被查出涉嫌率眾砸店、毆打攤商，以及販售靈骨塔吸金而被捕。竹聯幫方面，台北東區雷堂大哥、台中豹堂堂主最近也分別因案落網，而日前遭破獲的全台最大賭博網站「天下九州現金網」，就是以多名竹聯高層為股東，每年賭資超過40億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 野生連勝文變這樣... 網友：我到底看了什麼？
- 新人獎競爭激烈 「親情系列」寫實技巧勝出
- 初選全民調 傳有綠將暗通藍營
- NBA》頗有乃父之風 詹皇兒子大秀球技（影音）
- 自由開講》從查緝賽鴿事件，論被囚禁在舒適圈的林全內閣
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 《中英對照讀新聞》Pet dogs dress up for St. Anthony blessing 為了聖安東尼日的祈福，寵物犬盛裝打扮
- 金宇彬2月登寶島 加入年後搶錢潮
- 拋妻棄女住外面？週刊爆：帥哥議員偷吃熟女
- 「一幅畫700萬」 香港三級片男星竟是國畫家
- 去年基金市場消風800億 收益型逆勢成長
- 大陸單車共享用後亂停 市容亂糟糟
- 【閱讀小說】 張耀仁／後門 － 下
- 洪小鈴激吻孫沁岳 吻痕現形
- 寶島歌王不堪過往 自爆曾5度外遇
- 悠遊卡贈宜蘭國、高中生 搭公車半價
- 印度5人制足賽 台將南向新出路
- 美生牙醫董座違法吸金遭訴
- 台大首創！ 頭頸腫瘤手術 藏髮際不留疤
- NBA》哈登本季第13次大三元 火箭仍遭熱火燒毀
- 你累嗎？川普推特讚女兒 傻傻分不清真假
- 公部門聯繫失靈 毀了杜錫圭故居
- 澳網》謝淑薇次輪 對決最辣球星
- NBA》「甜瓜」想留在尼克 不放棄霸王條款
- 七星兩款菸 今起先漲10元
- 台商怕被查稅 週刊爆：至少5千億台資逃出中國！
- 《沈默》盡收台灣美景 馬丁來台打片
- 經典賽國手雙重角色 吹毛「球」疵
- 苗栗慢城十大好等路 出爐
- 台灣首個3D文物資料庫 史前館啟用
- 羅時豐粉絲欽點 唱感冒藥歌曲
- 英脫歐硬中帶軟 英鎊強彈
- 陸計畫2017年底前 打造出百億億次電腦
- 被爆熱戀歐陽娜娜？房祖名坦白說…
- 1/18重要財經新聞一覽
- 川普即將就任 美股開盤走低
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味
- 川普上任後3個月內 星展銀喊進美日股
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黑幫合流「受對岸指揮」干政 警方動員大掃黑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分