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柔道校隊學長逼迫學弟口交 加重強制性交起訴

2017-01-18  09:30

〔記者李立法／屏東報導〕某高中楊姓柔道隊員與國中部學弟代表學校參賽，投宿飯店時，楊姓學長竟逼迫學弟口交，學弟因柔道實力不如學長，擔心被修理，只好就範，楊男食髓知味，多次強迫被害人口交及手淫得逞，被害人難以隱忍，決定揭發楊男惡行，屏東地檢署偵辦後，依加重強制性交罪將楊男提起公訴。

檢方調查，楊男與被害人2年多前為同校高中部與國中部學生，均為柔道隊成員，楊男仗著柔道實力高過被害人，多次利用代表學校參加校外比賽機會，逼迫被害人在飯店廁所及寢室內為其口交或手淫，若被害人不從，便放話要被害人「小心一點」，令被害人心生畏懼而就範。

楊男應訊時供稱，他也曾為學弟做相同的事，卻感覺不出學弟很害怕的樣子。

檢察官認為楊男對未滿14歲男子性交及猥褻，犯刑法加重強制性交罪，應提起公訴。

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