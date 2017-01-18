揭性侵韓女運將過去！ 週刊爆：感情曾受創恨女
2017-01-18 09:55
週刊報導，詹侑儒原本有正常的家庭，疑似因離婚又受到感情背叛，對女子懷有恨意。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機詹侑儒性侵南韓女子，震驚各界，週刊報導，詹侑儒原本有正常的家庭，疑似因離婚又受到感情背叛，對女子懷有恨意，才會以此報復！
《鏡週刊》報導，詹侑儒41歲曾是職業軍人，退伍後和前妻一家人賣鹽水雞，但這段婚姻因為他外遇而告終，2年多前他和一名20多歲的年輕女子交往，但遭對方背叛，甚至多年積蓄被騙光，因此賣掉賓士改開計程車。
警方懷疑，詹侑儒可能是感情不順，才會將仇女情結投射至來台旅遊的韓國女客身上，對他們進行「報復式」性侵。
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