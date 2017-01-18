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新竹夫妻吵架 夫攜4歲、7歲幼子燒炭身亡

警方勘驗，初步排除他殺，現場封鎖偵辦中，細節仍待調查、釐清。（記者王駿杰攝）

2017-01-18  08:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名37歲林姓男子疑與陳姓妻子感情觸礁，今天凌晨趁她外出上夜班，竟帶著兩名年僅4歲、7歲的幼子在租屋處燒炭自殺，陳女上午下班返家，發現臥室無人應門，消防人員到場破門，林男與2子已陳屍在床；警方勘驗，初步排除他殺，現場封鎖偵辦中，細節仍待調查、釐清。

警方指出，17日晚間，林男先與陳女發生激烈爭吵，等陳女外出上夜班，林男先打電話給母親，揚言自殺，隨後便與2子在三樓臥室燒炭。

今天上午6點多，陳女下班回家，到三樓臥室發現門遭反鎖，敲門無人回應，焦急報案，消防、警方到場破門進入屋內，赫見林男與2子仰躺在床，3人衣衫完整，身體已出現屍斑。

警方指出，死者床邊有木炭灰燼，現場並無打鬥痕跡，窗戶縫隙都用膠帶密封，現場未留遺書，初步排除他殺可能，細節仍待檢警今調查、相驗釐清。（08:34更新）

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