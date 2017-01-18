LINE打砲團疑有老闆、公務員... 嫖雛妓檢被爆是情色版主
2017-01-18 08:49
〔即時新聞／綜合報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌與16歲少女從事性交易，遭到收押並停職，更荒唐的是，他還當起雞頭，在LINE打砲團群組上「呷好逗相報」，事件曝光震撼法界。媒體報導，蔡曉崙不僅上網買春，還是色情網站的版主，當時遭到搜索，看到拘票上的「洩密」等罪名，還老神在在，直到車上被搜出一包保險套，他才當場變臉，一旁的妻子也臉都綠了！
《鏡傳媒》報導，檢方當時指揮廉政署及憲兵隊兵分二路，前往蔡曉崙的住處及辦公室搜索，蔡曉崙見到檢廉持拘票上門，睡眼惺忪看到拘票上的「洩密」等罪名，還輕鬆否認洩漏偵查中案情，辦案人員要求他交出手機，蔡曉崙也很配合。後來檢方在蔡曉崙的車上起出一包保險套，蔡曉崙當場嚇傻，當時站在蔡曉崙的妻子，則瞪大眼睛看著他。
報導提到，檢方根據IP位置，發現蔡曉崙沉迷於情色論壇，經常瀏覽約砲網站，後來還和幾名砲友在「冰庫」群組交流，最後自己出來擔任「茶魚飯後」色情網站版主，在網路上分享嫖妓心得，膽大程度令人咋舌。檢廉還查出，蔡曉崙的LINE打砲團群組成員有近百人，裡面不乏公務員及大老闆、工程師等，不排除擴大偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 野生連勝文變這樣... 網友：我到底看了什麼？
- 垃圾減量 竹縣、鄰縣廚餘、廢家具處理互惠
- ASTRO備戰登台 預告專屬驚喜
- 和Jolin分手後近況 錦榮幫忙接生感動泛淚
- 尹玲／你我原是一株生命的樹
- 逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批
- 經典賽國手雙重角色 吹毛「球」疵
- 花蓮完全免試入學 3高中職開607名額
- 拋妻棄女住外面？週刊爆：帥哥議員偷吃熟女
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- NBA》有意續留勇士？杜蘭特：在勇士打球很有趣
- 《全台僅存、逾140年歷史 》德商東興洋行 展開修復
- 海倫清桃被爆索討黃金 最後拿走現金2萬
- 保險業勇加碼 我對英曝險1.3兆
- 《沈默》盡收台灣美景 馬丁來台打片
- IMF上調美國經濟 新興市場仍疲軟
- 流轉的騎跡 展台灣腳踏車產業史
- 去年訪日外籍旅客 台灣人消費額高居第二
- 寶格麗伊甸園 包藏暗與光
- 賞花新選 杜鵑、向日葵搖曳
- 余天月扛40萬家計 余祥銓汗顏哭了
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 金價強彈 Q1上看1250美元
- 台灣雙打力拚澳網開胡 今日賽事預告與轉播
- 豬哥亮走溫馨路線 搞笑零粗口
- 【愛讀書】 《而你，沒有回來》
- Rain明娶金泰希 夫妻資產逾14億
- MLB》洋基冒出滾球投手 美媒想起建仔的鬼神紀錄
- NBA》林書豪復出近了？ 總教練透露好消息
- 相思樹皮煉毒 網拍外銷4大洲
- 雪隧可變換車道？ 高公局：6月前分曉
- 珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕
- 歐盟聽其言觀其行
- 台大首創！ 頭頸腫瘤手術 藏髮際不留疤
- 春節垃圾 嘉市初一至初四停收
- 3年無所獲 馬航失聯MH370終止搜索
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foxconn’s US plans concern Beijing
- 觀察在地生態 蓬萊童幫蝙蝠起厝
- 世新老師不滿批評怒給全班0分 人渣文本一字嗆爆...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：LINE打砲團疑有老闆、公務員... 嫖雛妓檢被爆是情色版主
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分