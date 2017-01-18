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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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LINE打砲團疑有老闆、公務員... 嫖雛妓檢被爆是情色版主

2017-01-18  08:49

〔即時新聞／綜合報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌與16歲少女從事性交易，遭到收押並停職，更荒唐的是，他還當起雞頭，在LINE打砲團群組上「呷好逗相報」，事件曝光震撼法界。媒體報導，蔡曉崙不僅上網買春，還是色情網站的版主，當時遭到搜索，看到拘票上的「洩密」等罪名，還老神在在，直到車上被搜出一包保險套，他才當場變臉，一旁的妻子也臉都綠了！

《鏡傳媒》報導，檢方當時指揮廉政署及憲兵隊兵分二路，前往蔡曉崙的住處及辦公室搜索，蔡曉崙見到檢廉持拘票上門，睡眼惺忪看到拘票上的「洩密」等罪名，還輕鬆否認洩漏偵查中案情，辦案人員要求他交出手機，蔡曉崙也很配合。後來檢方在蔡曉崙的車上起出一包保險套，蔡曉崙當場嚇傻，當時站在蔡曉崙的妻子，則瞪大眼睛看著他。

報導提到，檢方根據IP位置，發現蔡曉崙沉迷於情色論壇，經常瀏覽約砲網站，後來還和幾名砲友在「冰庫」群組交流，最後自己出來擔任「茶魚飯後」色情網站版主，在網路上分享嫖妓心得，膽大程度令人咋舌。檢廉還查出，蔡曉崙的LINE打砲團群組成員有近百人，裡面不乏公務員及大老闆、工程師等，不排除擴大偵辦。

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  • 蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，卻因嫖雛妓而被羈押。（資料照，記者張瑞楨翻攝自網路）

    蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，卻因嫖雛妓而被羈押。（資料照，記者張瑞楨翻攝自網路）

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