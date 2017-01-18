擁74罐失身酒 單純男不知涉毒：我是正版貨

林男打開後車箱要搬酒時，正好被警方撞見有4箱Four Loko在後車廂。（記者王捷翻攝）

2017-01-18 06:12

〔記者王捷／台南報導〕美國進口的Four Loko調酒，被稱為失身酒，近期在國內被查出有毒品成分，林姓男子昨因違停，引起警方關注，林男剛好打開後車箱，讓警方驚見車廂內有4箱共74罐失身酒，經警方初步篩檢，林男持有的Four Loko含二級毒品成分，由於持有量太多，警方將他依企圖販運毒品罪嫌移送地檢，交保後又回到分局調查，直到今日凌晨才離開，警方將繼續深入調查來源。

Four Loko在國內被驗出內含類神仙水成分，因此持有該酒等同於持有毒品，但部分民眾仍不知情，林男也認為如此，20多歲的林男沒有前科、有正常工作，他被警方逮捕時，第一時間就跟向警方說，Four Loko在美國合法，且他聽說是盜版貨才會含有毒品，他的酒是直接從代理商取得，絕對是正版，也坦承他有在網路上販售，賺取價差。

警方將林男帶回警所偵訊，同時並用初篩試劑測試林男持有的Four Loko是否有含毒品成分，最後果然發現含有「伽瑪羥基丁酸（GHB）」，林男得知Four Loko被驗出有毒品成分，又突然改口辯稱，大部分都是自己要喝，不過警方認為林男說法相當可疑。

訊後，林男被警方依毒品危害防制條例移送地檢，經庭訊後又以5萬元交保，不過交保後警方仍不放心，在17日晚間再次傳喚林男到分局說明，由於林男購買的Four Loko內有毒品可能已流竄全台，警方要求林男交出供貨來源，但林男不願配合，直到18日凌晨林男才離開分局，警方目前正在積極調查中。

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