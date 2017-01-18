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高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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槍擊反對年改民眾 警：謠言已主動偵辦

2017-01-18  01:20

〔中央社〕年金改革國是會議將在總統府登場，但網路卻流傳有人要在「總統府前放機槍、不排除開槍」等對付反對年金改革民眾的謠言，刑事局今天說，已介入偵辦，並呼籲不要以訛傳訛。

年金改革國是會議22日將在總統府登場，會議議程17日晚間出爐，總統蔡英文也會出席會議並致詞，接著依照主題分為三組會議，最後進行分組報告，會議結論將作為年金改革修法依據。

總統府發言人黃重諺則表示，為確保民眾安全，避免陳抗影響學測考試，年金改革國是會議訂22日全天舉行，並移回總統府辦理，也象徵政府貫徹年金改革有始有終決心。

刑事警察局18日凌晨指出，有民眾刻意散播「總統府前放機槍」、「不排除開槍」等對付反對年金改革者的網路謠言。

刑事局說，現已積極主動調查偵辦，並持續追查散播不實來源，一定依法究辦以正視聽，目前確定該訊息為不實謠言，呼籲民眾不要擔心，也不要再轉傳，以免以訛傳訛，造成社會不安與困擾，且也會觸法。

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2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
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