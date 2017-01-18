謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
2017-01-18 00:51
〔記者邱俊福／台北報導〕因網絡有人刻意散播「總統府前放機槍」、「不排除開槍」對付反對年金改革者的網路謠言，刑事局已積極主動調查偵辦，追查散播不實的來源，依法究辦以正視聽。
刑事局表示，該訊息是不實謠言，請民眾不要擔心也不要再轉傳，以免以訛傳訛，造成社會不安與困擾，以免觸法。
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