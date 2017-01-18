高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫

2名男子闖入砸攤（圖），攤商頭破血流被抬上擔架。（記者黃旭磊攝）

2017-01-18 00:49

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄瑞豐夜市一家章魚燒攤商，昨晚（17日）遭2名男子闖入砸攤，攤商被猛砸頭部，頭破血流被抬上擔架送高醫急救，警方已介入調查。

據指出，砸攤過程約3分鐘，疑兩攤商糾紛，其中一方找外人砸攤。路過民眾透露，被砸得時候剛好在隔壁「超可怕。」

左營警分局新莊所獲報到場，所長黃立凡說，攤商糾紛打架，已掌握特定對象，將於18日上午說明案情，而左營警分局駐PTT高雄板警，也在晚間PO文指出為「攤販間糾紛」，派警網釐清案情中。

夜市管理單位及鄰近攤商不願表示意見，多數攤商說「警察來過，有人打架」，不清楚打架原因。