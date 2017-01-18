| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫

2名男子闖入砸攤（圖），攤商頭破血流被抬上擔架。（記者黃旭磊攝）

2017-01-18  00:49

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄瑞豐夜市一家章魚燒攤商，昨晚（17日）遭2名男子闖入砸攤，攤商被猛砸頭部，頭破血流被抬上擔架送高醫急救，警方已介入調查。

據指出，砸攤過程約3分鐘，疑兩攤商糾紛，其中一方找外人砸攤。路過民眾透露，被砸得時候剛好在隔壁「超可怕。」

左營警分局新莊所獲報到場，所長黃立凡說，攤商糾紛打架，已掌握特定對象，將於18日上午說明案情，而左營警分局駐PTT高雄板警，也在晚間PO文指出為「攤販間糾紛」，派警網釐清案情中。

夜市管理單位及鄰近攤商不願表示意見，多數攤商說「警察來過，有人打架」，不清楚打架原因。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 打架 瑞豐夜市 砸攤 糾紛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.