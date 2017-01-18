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泰豐輪胎一把火 桃市府安置 200餘人暫住旅館

2017-01-18  00:18

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕位於桃園市中壢區的泰豐輪胎17日下午3時39分發生火警，火勢一發不可收拾，大量濃煙彌漫、竄天，直至晚上9點50分撲滅，搶救過程中因火勢一度快延燒到社區民宅，市府社會局撤離140餘戶集中於中壢區公所休息，連夜已有200餘人登記分散暫住在6家旅館。

市府教育局表示，泰豐輪胎廠鄰近的忠福國小、新街國小、自立國小、中原國小等學校18日正常上課，已請校方備妥口罩因應，並暫停戶外活動，也已提醒中壢區、平鎮區等鄰近區域的學校注意防範。

環保局長沈志修表示，初判這場大火空氣中的粒狀污染物，是輪胎燃燒後產生的物質「碳黑」，將依空氣污染防治法告發，最高可處100萬元罰款；林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提醒，附近民眾若有呼吸道疾病、過敏體質，這幾天要避免接觸戶外空氣，以免造成咳嗽、胸悶等呼吸道不適症狀，甚至誘發氣喘，如必須外出，務必戴口罩，做好防護。

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  • 泰豐輪胎大火一逼近民宅，桃園市府緊急安置200餘人暫住旅館。（記者李容萍攝）

    泰豐輪胎大火一逼近民宅，桃園市府緊急安置200餘人暫住旅館。（記者李容萍攝）

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