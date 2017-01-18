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色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車

2017-01-18  00:26

〔記者王冠仁／台北報導〕計程車司機詹侑儒涉嫌性侵來台遊玩的南韓女子一案，震驚社會，不少民眾也直呼「不敢搭計程車」、「要小心小黃司機」。台北市警方為使民眾安心搭乘計程車，即日起加強相關作為。

警方將強化計程車專案稽查勤務：依「台北市政府警察局強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」，即日起至春節期間，實施全市性計程車專案稽查。

警方將動員各單位警力，在重要觀光景點、車站、計程車招呼站、飯店等地，加強查緝計程車駕駛是否為無照駕駛、越級駕駛（逾齡駕駛）、無執業登記證、使用經廢止之執業登記證駕駛計程車等各項違規行為。

台北市交通警察大隊也將對於計程車駕駛人的執業資格嚴加審查，避免少數個案駕駛破壞計程車全體形象。警方也將配合公路主管機關稽查，對計程車違規包車旅遊、白牌車違法營業等情況進行稽查。

警方也呼籲，民眾搭乘計程車時，切莫飲用來路不明的飲料，上車後也可以用手機拍下司機的車號與姓名，或是故意跟親友講電話表明「我在搭車」，讓司機不敢踰矩。

計程車司機詹侑儒涉嫌性侵來台遊玩的南韓女子一案，震驚社會，不少民眾也直呼「不敢搭計程車」、「要小心小黃司機」。台北市警方為使民眾安心搭乘計程車，即日起加強相關作為。

警方將強化計程車專案稽查勤務：依「台北市政府警察局強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」，即日起至春節期間，實施全市性計程車專案稽查。

警方將動員各單位警力，在重要觀光景點、車站、計程車招呼站、飯店等地，加強查緝計程車駕駛是否為無照駕駛、越級駕駛（逾齡駕駛）、無執業登記證、使用經廢止之執業登記證駕駛計程車等各項違規行為。

台北市交通警察大隊也將對於計程車駕駛人的執業資格嚴加審查，避免少數個案駕駛破壞計程車全體形象。警方也將配合公路主管機關稽查，對計程車違規包車旅遊、白牌車違法營業等情況進行稽查。

警方也呼籲，民眾搭乘計程車時，切莫飲用來路不明的飲料，上車後也可以用手機拍下司機的車號與姓名，或是故意跟親友講電話表明「我在搭車」，讓司機不敢踰矩。

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  • 警方對計程車司機進行查核。（記者王冠仁翻攝）

    警方對計程車司機進行查核。（記者王冠仁翻攝）

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標題：色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車


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