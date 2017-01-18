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警開罰單爭議多 走路回家也吞「拒酒測」罰單

2017-01-18  00:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市一名員警前年未依規定禮讓直行車，逕自切入車道內側試圖迴轉，導致後方許姓女子被迫駛入對向車道閃避，事後警方竟還反過來向許女開出900元罰單，遭台北地院判決撤罰。事實上，警方開單爭議不少，有人被車禍波及卻慘吞肇逃罰單，還有人走路回家卻被依「拒絕酒測」重罰9萬元！

以去年台北地院承審的案件為例，曾有一名李姓民眾開車載重病的弟弟前往醫院就醫，路上停等紅燈時遭後方機車追撞，趕時間的他下車確認對方未受傷後就自認倒楣離去，事後卻收到台北市交通警察大隊開出的3000元紅單，指他「駕駛汽車肇事致人受傷，未依規定處置並通知警察機關處理」，但事後法官認定是烏龍開罰，判決撤單。

另有一名楊姓男子，吃完薑母鴨後騎車返家，途中見到警方路檢點，索性停車改用走的回家，沒想到仍被員警要求酒測，他拒絕後慘吞9萬元拒測罰單，法官審理後認為楊被盤查時已停妥機車，客觀上根本不算是「易生危害交通工具之騎士」，本就沒有義務接受員警酒測，同樣判決撤銷罰單。

此外，台北市一名陳姓騎士出門買早餐後，準備牽機車下人行道離開，卻被員警懷疑故意繞過車陣，連續對他開出「行駛人行道」、「不服從交通勤務警察指揮」2張罰單，士林地院事後認定員警是憑主觀臆測開單，於法不合，也判決撤銷裁罰。

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  • 警方為維護治安及交通，開罰單是必要手段，但其中也有不少爭議案件，讓民眾訴諸法庭討回公道。（資料照，記者黃耀徵攝）

    警方為維護治安及交通，開罰單是必要手段，但其中也有不少爭議案件，讓民眾訴諸法庭討回公道。（資料照，記者黃耀徵攝）

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