衝撞轎車釀2傷 公車司機嚇傻直呼「忘了！」
2017-01-17 22:52
事發現場。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區三樹路336號附近，晚間8點多發生公車衝撞路旁休旅車車事故，1部開往板橋新埔方向的802路公車，行經該處時不明原因失控追撞休旅車車尾，公車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內駕駛41歲蔡姓男子及34歲吳姓女子夫妻檔有骨折及外傷，兩人一對4歲的龍鳳胎也受到驚嚇，全家目前都送醫觀察中。
由於公車鄭姓駕駛也受到嚴重驚嚇，關於事發過程直呼「忘了！記不清楚發生什麼事！」但經測他並未酒駕。警方依現場煞車痕初步研判，鄭男疑似駕車途中恍神，未注意車前路況，發現前方休旅車時煞車不及追撞，警方目前正調閱公車行車記錄器及路口監視器釐清事發過程。
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