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跪求輕鬆好賺工作 網友害他入行就被抓

2017-01-17  22:29

〔記者何宗翰／台中報導〕台南一名高中肄業的20歲男子「阿晉」，因覺家人零用錢給不夠多，在交友軟體Beetalk上發文「跪求輕鬆好賺工作」，不久接獲網友「阿仔」傳訊介紹工作，遠從台南市搭火車來台中面試，沒想到見面後即要他到超商領錢當車手，結果因為太緊張被埋伏員警識破，第一天上班就被抓！

太平分局警方表示，昨天下午3點多，太平派出所警員在長億六街超商便衣埋伏時，發現一名年輕男子到超商ATM前領錢，但因為他不停東張西望太詭異，於是出示身份上前盤查，男子交代不出持卡人資料及領現金用途，坦承自己是詐騙車手，主動交出提款卡1張及2萬元。

阿晉向警方表示，他只是想找輕鬆好賺的工作，不是故意要當詐騙車手，和網友阿仔說好以得手金額2％為報酬，領2萬也才400元，沒想到連車錢都沒賺回來就被抓，真的很後悔，警詢後依詐欺罪嫌移送。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 阿晉（中）因東張西望被警方識破為詐騙車手。（記者何宗翰翻攝）

    阿晉（中）因東張西望被警方識破為詐騙車手。（記者何宗翰翻攝）

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